Фотовыставка о борьбе с коронавирусом открылась в Боткинской больнице

Впервые выставка была представлена в сентябре этого года в Мариинском дворце. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В клиническом городке Боткинской больницы на Пискаревском проспекте открылась фотовыставка. Экспозиция под названием «Плечом к плечу во имя жизни» повествует о бесстрашии врачей, о ежедневном труде волонтеров, о солидарности государств и стремлении победить коронавирус.

Впервые выставка была представлена в сентябре этого года в Мариинском дворце, инициатива принадлежала спикеру Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову.

– Мужество и самоотверженность медицинских работников сплотили общество, позволили нам смело взглянуть в лицо угрозе и поверить в свои силы, – отметил Макаров. – В самое тяжелое для Петербурга время они спасали наш город, помогали людям жить и трудиться. Для нас всех слово «медицина» сегодня звучит исключительно как «национальная безопасность». Мы боремся с угрозой, стоя плечом к плечу, и мы едины в своем желании окончательно победить пандемию.

В организации выставки приняла участие Межпарламентская ассамблея СНГ. После показа в Мариинском удивительные снимки демонстрировали в библиотеке имени Ленина на Петроградской Стороне.