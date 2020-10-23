Более 200 пар паленой обуви изъяли на Апраксином рынке в Санкт-Петербурге

На рынке в центре Санкт-Петербурга полицейские провели профилактический рейд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 22 октября 2020 года, полиция Санкт-Петербурга провела масштабный рейд на Апраксином рынке. Правоохранители проверили, как товар, выставленный на прилавках, так и самих продавцов. В итоге было изъято более 200 пар паленой обуви и около 30 сумок, которые продавались без сопроводительных документов.

- Также еще в двух торговых точках выявлена продукция с использованием чужих товарных знаков – это одежда и аксессуары для мобильных телефонов. По всем указанным фактам возбуждены дела об административном производстве, все изъятое направлено на экспертизу, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Полицейские проверили документы почти у 100 человек на соблюдение миграционного законодательства. Более 50 человек привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, а двое водителей за нарушение ПДД.

Полиция проводит подобные рейды на постоянной основе с целью профилактики правонарушений.