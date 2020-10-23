Порты Ленинградской области откроются для торговых партнеров из Белоруссии

Ленинградские порты открываются для белорусских партнеров / Фото: Администрация Ленобласти

Ленинградские порты начнут принимать суда из Белоруссии. В пятницу, 23 октября 2020 года, губернатор 47-го региона Александр Дрозденко провел рабочую встречу с делегацией, во главе с заместителем премьер-министра Республики Николаем Снопковым. На ней обсуждался потенциал портом Ленобласти для возможности диверсификации белорусских транспортных потоков.

- Ленинградская область является стратегическим партнером для Беларуси. Задача в ближайшие два года войти в пятерку самых крупных торговых партнеров-регионов РФ для Республики Беларусь, - рассказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что сейчас Ленинградская область начинает реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности России в регионе.

Также делегация из Белоруссии отправилась на областные портовые комплексы, чтобы изучить особенности проектных решений, типы складских площадей, а также условия работы особых экономических зон и территорий опережающего развития.