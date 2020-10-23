Стало известно, когда появится новогодняя елка на Дворцовой площади

Живую новогоднюю елку установят на Дворцовой площади к 20 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге для празднования Нового года 2021 впервые за семь лет на Дворцовой площади установят настоящую ель. За живое дерево проголосовали сами петербуржцы. Результаты опроса стали известны в пятницу, 23 октября 2020 года. Также в Смольном уже сообщили, когда новогодняя елка украсит главную площадь города.

- Украшенная, во всей красе новогодняя ель появится на Дворцовой площади к 20 декабря. Все организационно-технические и электромонтажные работы начнутся за две недели до этого срока, - рассказали в администрации города на Неве.

Отмечается, что украшена главная елка Петербурга будет в ретро-стиле.

- Проектные решения и наряд – были предварительно согласованы как для живой, так и для искусственной ели, – сказал Владимир Рябовол. – Для живой это теплое, домашнее ретро-убранство.

Напомним, что с 2013 года Дворцовую площадь украшала искусственная ель.