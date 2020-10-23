Безработным петербуржцам предложат временную занятость и общественные работы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге безработные горожане смогут временно трудоустроиться и поучаствовать в общественных работах. В пятницу, 23 октября 2020 года, городская Служба занятости в рамках специально разработанной программы антикризисных мер предложила помощь нуждающимся в заработке петербуржцам.

- Пандемия ударила практически по всем отраслям экономики. Многие предприятия и организации были вынуждены сократить персонал. Но мы должны не допустить значительного роста безработицы и падения уровня жизни горожан, заявил губернатор Александр Беглов.

На временную занятость могут быть оформлены сотрудники петербургских предприятий и организаций, находящиеся в зоне риска увольнения. Так, горожане временно могут работать оператором связи, почтальоном, помощником специалиста по кадрам, кладовщиком, курьером, диспетчером. Также предлагается подработать на общественных работах: строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог; строительство и реконструкция объектов жилого фонда и социально-культурного назначения; восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон и многое другое.

Зарплата общественных работников и временно занятых в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Петербурге на 2020 год должна быть не менее 19000 рублей в месяц.