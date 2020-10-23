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Общество

Полмиллиарда рублей на жилье петербургским молодым семьям выделил Смольный

Эти деньги пойдут на покупку квартир для 150 пар
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург выделил полмиллиарда для обеспечения жильем молодых семей

Петербург выделил полмиллиарда для обеспечения жильем молодых семей

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 23 октября 2020 года, Смольный выделил 488,9 миллионов рублей Санкт-Петербургскому центру доступного жилья. Эти деньги пойдут на поддержку молодых семей, чтобы те смогли приобрести квартиры. Так, более 150 пар получат от Центра беспроцентные займы на 10 лет.

- Сегодня в городе появляется все больше молодых семей, растет рождаемость. Наша задача – поддерживать молодых горожан и их семьи. В городе действуют программы поддержки молодежи. Одна из самых эффективных - "Молодежи - доступное жилье", - сказал губернатор Александр Беглов.

В 2020 году Центр помог уже 533 петербуржцам. С момента его создания квартирами были обеспечены порядка 24,5 тысяч семей.

Всего за время действия программы "Молодежи - доступное жилье" – с 2001 года - оказано содействие почти 30 000 семьям петербуржцев.