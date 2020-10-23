Петербуржец хотел взорвать банкомат, накачав его газом

Петербуржец пытался взорвать банкомат, но его постигла неудача. Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Санкт-Петербурга пытался похитить деньги из банкомата, накачав последний газом. Злоумышленник надеялся, что взрывом аппарат раскурочит на части и наличные сами «упадут» ему в руки. Но блестящий план дал осечку.

- В 7:50 охранник отделения банка, расположенного на проспекте Большевиков, нашел раскуроченный банкомат, после чего позвонил в полицию, - пишут «Невские новости», которые публикуют видео инцидента.

Приехавшие на место полицейские изъяли записи с камер наблюдения и по ним установили, что примерно в 3:27 23 октября неизвестный преступник вошел в круглосуточный зал обслуживания с газовым баллоном. Он закачал летучее вещество в аппарат, после чего выбежал наружу и привел взрывную силу в действие.

Но, несмотря на все усилия, взломщику пришлось покинуть банк с пустыми руками. Аппарат хоть и разорвало на части, но деньги он не отдал.

Сейчас горе-грабителя ищет полиция. Если его найдут, то кроме уголовного дела мужчине придется оплатить и ремонт банкомата.