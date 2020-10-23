Со дна Ладожского озера подняли полуторку времен Великой Отечественной войны

Автомобиль полуторка времен Великой Отечественной войны подняли со дна Ладожского озера Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области со дна Ладожского озера подняли автомобиль ГАЗ-АА, также известный, как полуторка. Машину извлекли из воды, где она находилась со времен Великой Отечественной войны, в среду, 21 октября 2020 года.

- Полуторку подняли со дня Ладожского озера в деревне Кобона, Кировского района, недалеко от Новоладожского канала, - рассказали в администрации 47-го региона.

В субботу, 24 октября, находку представят в деревне Кобона. Представители поисковых отрядов, депутаты и представитель от Ленинградской области в Совете Федерации Дмитрий Василенко осмотрят раритетный автомобиль.

Извлеченный из воды автомобиль во время войны перевозил грузы в блокадный Ленинград по "Дороге жизни". По всей видимости, именно тогда он затонул.

После того, как машину покажут местным жителям, ее отправят в город Шлиссельбург, где автомобиль восстановят и передадут в дар музею.