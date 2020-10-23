Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Со дна Ладожского озера подняли полуторку времен Великой Отечественной войны

Автомобиль затонул, когда перевозил груз в блокадный Ленинград по "Дороге жизни"
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Автомобиль полуторка времен Великой Отечественной войны подняли со дна Ладожского озера

Автомобиль полуторка времен Великой Отечественной войны подняли со дна Ладожского озера

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области со дна Ладожского озера подняли автомобиль ГАЗ-АА, также известный, как полуторка. Машину извлекли из воды, где она находилась со времен Великой Отечественной войны, в среду, 21 октября 2020 года.

- Полуторку подняли со дня Ладожского озера в деревне Кобона, Кировского района, недалеко от Новоладожского канала, - рассказали в администрации 47-го региона.

В субботу, 24 октября, находку представят в деревне Кобона. Представители поисковых отрядов, депутаты и представитель от Ленинградской области в Совете Федерации Дмитрий Василенко осмотрят раритетный автомобиль.

Извлеченный из воды автомобиль во время войны перевозил грузы в блокадный Ленинград по "Дороге жизни". По всей видимости, именно тогда он затонул.

После того, как машину покажут местным жителям, ее отправят в город Шлиссельбург, где автомобиль восстановят и передадут в дар музею.