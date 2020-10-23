Вспышка коронавируса произошла в психиатрической больнице имени Кащенко в Ленинградской области

29 человек заболели коронавирусом в психиатрической больнице имени Кащенко в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В государственной психиатрической больнице имени Кащенко, расположенной в в городе Никольское, Ленинградской области, произошла вспышка коронавируса. Как стало известно в пятницу, 23 октября 2020 года, в медицинском учреждении наличие новой инфекции обнаружили сразу у 29 человек.

- Сегодня, 23 октября, в Никольском в ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» Covid-19 сразу обнаружен у 29 человек, - пишет "Мойка78".

На данный момент не информации, в каком состоянии заболевшие, а также сколько среди них пациентов и медицинского персонала.

Отметим, что за все время пандемии в Гатчинском районе коронавирус был обнаружен у 2424 человек, из них 33 заболели за последние сутки.

Всего в Ленобласти коронавирус выявлен у 10 402 местных жителей. Из них 109 скончались. Еще 5750 пациентов смогли справиться с болезнью и полностью выздоровели.