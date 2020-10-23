Банда грабителей вырвала у петербуржца сумку с 2 млн рублей и скрылась

Полиция разыскивает банду грабителей, напавшую на петербуржца, при котором была сумка с 2 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестные злоумышленники напали на петербуржца вечером 23 октября в парадной одного из домов на улице Корнеева в Кировском районе. Трое грабителей сначала ударили мужчину по голове, а затем брызнули в его лицо газом из перцового баллончика. Цель у них была одна – вырвать сумку, внутри которой лежали примерно два миллиона рублей. Шокированный мужчина не успел опомниться, как бандиты уже скрылись.

- Сообщение об ограблении поступило в полицию около 18:15. Пострадавший мужчина рассказал, что грабители скрылись на иномарке. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным источника «Комсомолки» из правоохранительных органов, в городе объявлен план «Перехват», так что банду грабителей надеются поймать как можно скорее.