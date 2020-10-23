Разрушительная реставрация Александровских ворот обернулась уголовным делом

Вот, какие были Александровские ворота до разрушения из-за горе-арендатора. Фото: КГИОП

Просьба главы Следкома Александра Бастрыкина проверить неудовлетворительную реставрацию Александровских ворот на Охте оперативно закончилась возбуждением уголовного дела. Напомним, горе-подрядчик выиграл аренду памятника по программе «за рубль». Однако вместо восстановления строители занимаются разрушением объекта культурного наследия, что и показала проверка прокуратуры Санкт-Петербурга.

Вид памятника сейчас. Как говорится, найдите 10 отличий. Фото: КГИОП

- На памятнике ведутся ремонтно-восстановительные работы в отсутствие согласованной проектной документации и разрешения на производство работ. В итоге объект частично демонтировали. Повреждены следующие составляющие объекта: арочный пролет, помещения кордегардии, портик юго-западного фасада. Более того, реставраторы утратили трехъярусную башню, своды покрытий кордегардий и башни, а также архитектурно-художественное украшение фасадов, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Результат прокурорской проверки лег на стол полиции, где и возбудили уголовное дело по статье за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Виновнику может грозить до трех лет лишения свободы.