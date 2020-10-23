Смольный обещает помочь обманутым дольщикам «Норманна» до конца ноября 2020 года

Смольный держит на контроле ситуацию с обманутыми дольщиками обанкротившегося "Норманна". Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга обещают помочь обманутым дольщикам группы компаний «Норманн» до конца ноября 2020 года. Напомним, ранее суд признал застройщика банкротом. Недостроенные объекты стоят уже не первый год. Без квартир остались сотни горожан. Собственники начали выходить на пикеты и грозят голодовкой. В комитете по строительству услышали возмущенных дольщиков и рассказали о ходе «спасения утопающего».

- Необходимые для возобновления работ на объектах ГК «Норманн» должны согласовать до конца ноября 2020 года. Вопрос находится на контроле городского правительства. Потенциальный инвестор, который займется завершением строительства, уже найден. Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга согласовывают экономическую модель грядущих работ, - цитируют первого замглавы комитета Евгения Барановского в пресс-службе Смольного.

Добавим, что первая очередь недостроя ЖК «На Заречной» завершена на 80%, но готовность третьей очереди – не больше 5%. Строительство ЖК «Три Апельсина» остановилось на 80%.