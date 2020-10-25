Новая рабочая неделя встретит жителей Ленобласти туманом

Днем туман рассеется Фото: Олег ЗОЛОТО

В последнюю неделю октября на Ленинградскую область опустится туман. Правда, продержится он только до утра, и днем видимость станет гораздо лучше. Как сообщает региональное управление МЧС России, собравшись сесть за руль в такую погоду нужно быть осторожнее.

- 26 октября повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области, - передает ведомство. – Причиной происшествия могут стать загруженность автотрасс, недостаточное качество дорог и, конечно же, туман.

Кроме того, жителям Ленобласти на следующей неделе придется утепляться – ночью местами столбики термометров опустятся до -4 градусов. Правда, днем должно распогодиться. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в дневное время воздух прогреется до 12 градусов тепла.