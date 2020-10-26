Тела мертвых тюленей нашли на берегу Финского залива

Петербуржцам рассказали о гибели тюленей и нерп во время осенних штормов / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Работники "Фонда друзей балтийской нерпы", занимающиеся спасением ластоногих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рассказали, что осень проходит не без потерь в животном мире. В субботу, 24 октября 2020 года, зоологи опубликовали фотографии мертвых тюленей. Судя по размерам животных - это взрослые особи. Активисты рассказали, что они погибли во время штормов.

- Как и всегда во время осенних штормов, волнами выбрасывает на берег тела погибших тюленей. Просим сообщать о случаях обнаружения на побережье этих тел по телефону 699-23-99, - обратились к местным жителям специалисты.

Горожан просят сообщать о найденных мертвых животных / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Информация о гибели животных зоологам нужна, для определения масштабов ежегодной гибели тюленей и нерп. Кроме того, теперь специалисты будут проводить химико-токсикологические исследования материалов отобранных от трупов животных, чтобы лучше понимать ситуацию с экологией в Финском заливе и Ладожском озере, где обитают млекопитающие.