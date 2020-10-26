Вороны напали на благородную сову на проспекте Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге

Благородную сову заметили на березе на Авиаконструкторов в Петербурге / Фото: Сергей Родионов

Очаровательная сова залетела повидать Санкт-Петербург, однако столкнулась с негостеприимными воронами. Вечером в воскресенье, 25 октября 2020 года, житель Приморского района города рассказал, что увидел лесную пернатую из окна своего дома. Внимание его сначала привлекли вороны, которые пытались нападать на сову.

- Сова на проспекте Авиаконструкторов. Привлекли внимание вороны, поднявшие шум, подошел к окну и увидел причину, - рассказал Сергей Радионов.

Мужчина разглядел в желтой листве крупную птицу в бело-сером оперении. Вокруг нее грозно кричали вороны, однако сова продолжала сидеть, скрывшись за ветвями березы.

- Какое чудо. Как она невозмутима, сколько достоинства, - отметили пользователи соцсетей.

Совы и другие лесные животные нередко появляются в окраинах Петербурга. В сентябре одинокий лось прогулялся по тому же Приморскому району и даже заглянул на рыбалку.