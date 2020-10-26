Курьер ограбил водителя такси на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

Молодой курьер ограбил таксиста в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого парня, который ограбил водителя такси в центре города. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 октября 2020 года. В отделение Адмиралтейского района обратился 42-летний мужчина, который рассказал, что на него напали.

- Со слов заявителя, у дома 127 по набережной Фонтанки на него напали два человека, избили, отобрали 24 тысячи рублей, документы, банковские карты и ключи от автомобиля "Фольксваген Поло". После чего грабители убежали, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители оперативно взялись за поиск и уже через несколько часов у дома 13 по 1-й Красноармейской улице задержали одного подозреваемого. им оказался 19-летний житель Самарской области, работающий курьером.

Молодого человека взяли под стражу и возбудили уголовное дело. Пострадавший таксист сам обратился в больницу с травмами головы.