Пенсионер угнал электросамокат с проспекта Просвещения

Пенсионер украл электросамокат у прокатной компании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Калининского района Санкт-Петербурга оперативной раскрыли кражу электросамоката, принадлежащего одной из кикшеринговых (прокатных) компаний. Оказалось, что на модный гаждет посягнул не подросток, а пенсионер.

- 24 октября около 18 часов вечера в полицию поступило заявление от представителя частной компании о том, что был похищен электросамокат, припаркованный на пересечении улицы Брянцева и проспекта Просвещения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ущерб от действий неизвестного злодея коммерсанты оценили в 15 тысяч рублей. А меньше, чем через сутки, нашелся и сам похититель. 25 октября в 12:35 сотрудниками полиции у дома 92 по проспекту Луначарского за мелкое хулиганство был задержан 64-летний мужчина, который разъезжал на украденном самокате.

Дедушку-хулигана отвезли в отделение. Самокат забрали и завели на пенсионера уголовное дело. По статье «Кража» ему грозит до двух лет за решеткой. До суда мужчину оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.