В петербургском баре поймали девушку, «разводившую» мужчин на деньги

Наказать промомодель по закону фактически невозможно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Редкий, можно даже сказать единичный случай произошел в одном из петербургских баров в минувшие выходные. Здесь за руку поймали так называемую промомодель – девушку, которая «разводит» подвыпивших посетителей на деньги. При этом зафиксировать или хотя бы предупредить факт «развода» достаточно трудно.

- Вот приходят две девочки в клуб? либо они «промщицы», либо они гости. Но так на каждых можно подумать. И мы этого не знаем. И не пускать их – тоже нет, мы тоже хотим зарабатывать деньги, - рассказали «Невским новостям» в администрации бара, откуда выгнали девушку.

Но если в добропорядочных заведениях охранник предупреждает посетителя, которого пытаются увести «промщицы» (впрочем, многие мужчины просто отмахиваются), то есть бары, которые не прочь вписать в счет лишние 10-20-30 тысяч рублей.

- По факту преступления нет. Ты сам оплатил счет, ну пьяный был. Но мы понимаем, что это прискорбно для отрасли. Нужно проводить рейды и закрывать такие бары, - уверены работники индустрии.