Хромую собаку с цепью заметили на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге

Сбежавшую огромную собаку нашли в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Одинокую собаку заметили на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы в Санкт-Петербурге. Утром в понедельник, 26 октября 2020 года, неравнодушные петербуржцы рассказали в социальной сети о том, что по улице бегает пес. С виду домашний, ухоженный, чисты, на шее поводок и оборванная цепь.

- Бегает испуганная собака. Цепь оборвана, хромает, пытается перебежать дорогу. Помогите найти хозяина, собака очень напугана, - рассказали горожане в социальной сети.

Пес сбежал погулять с местной конюшни Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы начали искать хозяев. Оказалось, что заплутавшую собаку быстро нашли.

- С собакой все хорошо. Ушла погулять с конюшни. Хозяйку знаю, собака знает меня. Сейчас находится у меня в гостях. Она удирает в местный зоомагазин, девчонки звонят, приходим, забираем. Стабильно раз в три месяца, - рассказала женщина.

Сейчас собака отсыпается в теплом доме. Вскоре ее отдадут обратно в руки хозяевам.