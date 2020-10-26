Петербуржцы скупают костюмы коронавируса для празднования Хэллоуина

В Петербурге вырос спрос на костюмы к Хэллоуину Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь с октября на ноябрь в мире празднуется День всех святых - Хэллоуин. В этом городу жители Санкт-Петербурга, которые отмечают этот день, решили во всем следовать "трэндам" и массово скупают самый страшный костюм 2020 года - коронавирус. В понедельник, 26 октября 2020 года, популярный сайт объявлений рассказал, что это один из самых популярных образов наравне с традиционными ведьмами, пиратами и принцессами.

- В октябре текущего года спрос на товары для Хэллоуина в Санкт-Петербурге вырос на 25%. На сайте размещено более трех тысяч объявлений о продаже костюмов, среди них, в том числе, костюм коронавируса, - рассказали в пресс-службе Авито.ру.

Так, двухметровый костюм коронавируса может обойтись в 20 тысяч рублей. Есть и более бюджетные варианты - надувной костюм зеленого микроба, очень похожего на коронавирус, за 2 500 рублей.

Что касается к подготовке детских праздников. В Санкт-Петербурге спрос на костюмы для девочек в октябре вырос на 47%, а костюмы для мальчиков искали на 40% больше, чем в октябре прошлого года.