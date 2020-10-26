На КАД у Мурино на две недели перекроют две полосы движения

В районе Мурино на КАД на две недели ограничат проезд. Фото: УПРДОР "Северо-Запад" / Яндекс. Карты

Очередное «узкое» место появится на КАД в ближайшее время. Начиная со среды и на две недели будут перекрыты две полосы внутреннего кольца на путепроводе через ж/д пути в районе Мурино. Здесь собираются менять защитный слой бетона и напылять гидроизоляцию.

- В связи с производством работ по локальной замене напыляемой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона на путепроводе, в период с 27 октября по 12 ноября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, - сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Для безопасности проведения работ, по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скорости движения до 50 км/ч.

Дорожники обещают работать круглосуточно, в три смены, чтобы закончить с ремонтом как можно быстрее. Ну а водителей просят соблюдать скоростной режим в месте работ и с пониманием отнестись к ограничениям проезда - для них же стараются.