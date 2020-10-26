Ни одного случая заболевания гриппом не зафиксировано в Ленинградской области в октябре

В Ленобласти нет ни одного случая заболевания гриппом Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 26 октября 2020 года, в Ленинградской области нет ни одного случая лабораторного подтверждения гриппа. Об этом заявили в комитете по здравоохранению региона. Отмечается, что этому поспособствовала активная прививочная компания - в 2020 года вакцинировались более 493,5 тысяч человек - это 26,3 процентов населения области.

- В рамках прививочной кампании в регионе проводится вакцинация населения против пневмококковой инфекции. В этом году закуплено 25 325 доз вакцины. В регионе работают выездные бригады медиков, которые вакцинируют жителей во всех районах области, - рассказали в администрации региона.

Также в области есть 16 стационаров на 2342 коек, которые готовы принимать пациентов в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Кроме того, область заключила соглашения о сотрудничестве с поставщиками аптечных и оптовых организаций, чтобы иметь возможность оперативно направить в больницы необходимые лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.