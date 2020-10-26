Киллер стрелял дважды: на теле убитого бизнесмена Александр Петрова нашли вторую рану

Погибший бизнесмен был отцом гонщика Виталия Петрова. Фото: СОЦСЕТИ

Новыми подробностями обрастает дело об убийстве бизнесмена Александра Петрова, более известного как отец экс-гонщика «Формулы -1» Виталия Петрова. По некоторым данным, на теле погибшего было найдено две раны. Одна смертельная – в сердце, а вторая «проверочная» - в руку.

- Второй выстрел в руку, о котором рассказали следователи, мог быть проверочным. Цель под огнем может затаиться, притвориться мертвой, для этого снайпер производит второй выстрел, чтобы убедиться в поражении цели, - рассказал «Невским новостям» эксперт, сам ранее бывший военным снайпером.

По словам специалиста, киллер, стрелявший с другого берега реки, на одной стороне которой находился коттедж бизнесмена, намеренно метил в сердце, а не в голову, так как в тело проще попасть. А учитывая, что Петров в момент покушения выходил из бани, бронежилета на нем точно не было.

Напомним, что убийство коммерсанта связывают с делом о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Выборгского района Ленобласти, где погибший был депутатом.