Беглов рассказал о борьбе с коронавирусом и кризисом в Санкт-Петербурге

Губернатор Александр Бегло подвел итоги минувшей недели октября в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 26 октября 2020 года, подвел итоги минувшей рабочей недели. Он рассказал о том, как город борется с распространением коронавируса, а также экономических последствий эпидемии.

- Нам удалось снизить дефицит бюджета Петербурга на 11 млрд рублей. Доходы города упали всего на 0,2%. Спасибо за финансовую помощь президенту и правительству России. Город получил 18 млрд рублей, - отметил Беглов.

Также увеличен бюджет фонда обязательного медицинского страхования на 1,7 млрд рублей, что позволит закупить новое оборудование для клиник. Еще 34,1 миллиона рублей было выделено для покупки лабораторного оборудования для диагностики COVID-19.

- Мы услышали пожелания бизнеса - в непростое для экономики время новую кадастровую оценку применять не будем. Это поможет собственникам недвижимого имущества избежать дополнительных расходов и сдержит рост налогов. Кроме того, налог на квартиры и дома в это время также не будет повышаться, - проинформировал Александр Беглов.

Беглов напомнил, что для борьбы распространения коронавируса было решено продлить школьные каникулы до 8 ноября. Учителя на это время будут частично переведены на удаленную работу.