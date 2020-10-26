Суд закрыл сайт с экскурсиями по крышам Санкт-Петербурга

Прогулки по крышам чаще всего нелегальны и опасны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требование прокуратуры о закрытии сайта турагентства, на котором рекламировались походы по крышам. Учитывая, что 99.9% этих экскурсий нелегальны, решение было очевидным.

- Судом установлено, что содержащиеся на сайте видеоматериалы положительно характеризуют и формируют позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к молодежной субкультуре «руфинг», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В заключении суда отмечено, что крыши города посещаются в развлекательных целях, а также целях получения адреналина. Кроме домов, руферы проникают на закрытые или режимные объекты, снятые на высоте фото сделаны с риском для жизни.

Сам сайт был открыть для всех, без ограничения по возрасту, поэтому иск о закрытии портала был удовлетворен.

Впрочем, как проверил корреспондент «КП-Петербург», пока решение о блокировке в силу, видимо, не ступило – сайт работает.