МЧС предупредило об усилении ветра в Ленобласти 27 октября

Ветер усилится в Ленобласти 27 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теплая осень на время вернулась в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако МЧС предупреждает о том, что уже во вторник, 27 октября 2020 года, в регионе усилится ветер и немного испортится погода. Долго наслаждаться солнцем не получится.

- 27 октября в Ленобласти облачная, днем с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой дождь, морось. Ветер южный до 6-11 метров в секунду, - рассказали синоптики.

Ночи пока что ожидаются теплыми. С 26 на 27 октября в регионе около 3-8 градусов выше нуля. Днем температура поднимется до 8-13 градусов тепла.

В Петербурге тем временем схожие погодные условия. Во вторник в городе времена будет идти дождь, ветер умеренный и до 10-12 градусов тепла днем. Ночи при этом тоже мягкие - плюс 7-9 градусов и с мелкими осадками.