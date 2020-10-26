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Общество

Двух пьяных болельщиков «Зенита» отстранили от футбола на год и оштрафовали

Посетители матча с «Брюгге», находились в «оскорбляющем человеческое достоинство» состоянии
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Смотреть, как "Зенит" проиграл "Брюгге", на трезвую голову смогли не все.

Смотреть, как "Зенит" проиграл "Брюгге", на трезвую голову смогли не все.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двое друзей-приятелей, пришедших поболеть за «Зенит» в домашнем матче с бельгийским «Брюгге», еще долго не увидят Лигу чемпионов. А также любой официальный футбольный матч в России. Ходить на стадионы им запретил суд.

- 20 октября, являясь зрителями официального спортивного соревнования, нарушили правила поведения, а именно находились в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - говорится в материале административного дела, которые приводит Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечено, что у фанатов четко прослеживалось нарушение речи, чувствовался запах алкоголя изо рта и виднелась неустойчивость позы.

При этом, обоих уже штрафовали на три тысячи рублей каждого, за подобное поведение на другом матче в Москве. Но за два года болельщики «Зенита» штраф не оплатили, говорят: «не знали».

Теперь им присудили по 10 тысяч штрафа каждому плюс год запрета посещения официальных соревнований.