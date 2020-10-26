Более 1 тысячи дворников вышли на уборку улиц Санкт-Петербурга 26 октября

Город перешел на усиленный режим уборки улиц Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

С середины осени комитет по благоустройству Санкт-Петербурга перешел на зимний, усиленный режим уборки улиц. Так, в понедельник, 26 октября 2020 года, на уборку тротуаров и дорог вышли 1200 дворников и 585 уборочных машин.

- При этом в Северной столице сохраняется теплая погода с плюсовой температурой воздуха, и городским магистралям требуется уборка пока только от мусора и упавшей листвы, - рассказали в Смольном.

На минувшей неделе, с 19 по 25 октября, улицы Петербурга чистили каждый день в среднем 550 уборочных машин и 1 150 дворников. За это время они вымели более 2,7 тысяч тонн мусора и смета, потратив на помывку более 21 тысячи "кубов" воды и 12 литров специального шампуня.

Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой подведомственных территорий, по тел.: 314-60-13.