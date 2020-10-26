Новым главным врачом психиатрической клиники Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге назначили Андрея Отмахова

Олег Эргашев представил коллективу психиатрической клиники Святого Николая Чудотворца нового главного врача / Фото: Смольный

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в понедельник, 26 октября 2020 года, представил коллективу психиатрической клиники Святого Николая Чудотворца их нового руководителя. На должность главного врача назначен Андрей Отмахов, который ранее работал замом главы в психиатрической больнице имени Кащенко.

- Андрей Отмахов имеет достаточный клинический и управленческий опыт, который позволит ему проявить свой потенциал в новой должности, - отметил Эргашев.

Новый главврач закончил Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности "лечебное дело" в 1996 году, после там 10 лет проработал в психиатрической больнице. С 2006 по 2009 года возглавлял отделение психиатрической больницы № 1 им. П.П.Кащенко, затем стал заместителем главы клиники.

Олег Эргашев отметил заслуги предыдущего руководства больницы и большой личный вклад в организацию работы психиатрической клиники заместителя главного врача Андрея Лескова, который более полугода исполнял обязанности главного врача медицинского учреждения. Вице-губернатор подчеркнул, что все традиции, которые были заложены за 150-летнюю историю психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, должны быть продолжены.