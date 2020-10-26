Петербуржцам предложили оценить качество уборки города

В смольном предложили горожанам оценить качество уборки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга решил узнать у жителей Северной столицы, насколько они удовлетворены качеством уборки города. Для этого на сайте комитета появилась форма интернет-опроса, а само мероприятие проводится в рамках месячника благоустройства, начавшегося в Петербурге с 1 октября.

- Каждый петербуржец может поставить оценку качеству осенней уборки в своем районе. Голосование продлится до 13 ноября, - сообщает пресс-служба комитета.

Отметим, что в рамках месячника благоустройства садово-парковые предприятия Петербурга посадили 4 780 деревьев, 14 600 кустов и 119 050 цветов. С зеленых зон были вывезены тонны мусора, а в парках, садах и скверах отремонтировали 14,4 тысяч кв.метров дорожек и площадок. Была ликвидирована 31 незаконная свалка.

По состоянию на утро 26 октября, город убирают 585 единиц техники и более 1 200 дворников.