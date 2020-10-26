23 детских лагеря примут петербургских школьников на осенних каникулах

Детские лагеря Петербурга начали принимать школьников на каникулы Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 26 октября 2020 года, у школьников Санкт-Петербурга начались длинные каникулы, которые продлятся до 8 ноября включительно. Сегодня же распахнули свои двери детям для отдыха лагеря "Зеркальный" и "Восход". Разумеется, все базы отдыха провели подготовку с связи с эпидемической обстановкой.

- Сотрудники лагерей постоянно проходят тестирование на коронавирус, а приезжающие дети проверяются на предмет контакта с больными. Здоровье детей для нас на первом месте, поэтому пока вирус не отступил, все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться, – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В выходные отдых уже начался для двух тысяч детей в 16 лагерях. Всего в осенние каникулы будут работать 23 базы отдыха, а дети-инвалиды отправятся в 6 санаториев в Крыму, Краснодарском крае, Псковской области и Петербурге.

Полностью за счет бюджета смогут дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет из перечня льготных категорий. Летом 2020 года в него включены дети медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.