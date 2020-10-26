Глава Светогорска Выборгского района Ленобласти внезапно ушел в отставку

Глава администрации МО "Светогорское городское поселение" Сергей Давыдов внезапно подал в отставку. Фото: vbglenobl.ru

Глава администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение», входящего в Выборгский район Ленинградской области, внезапно ушел в отставку. Заявление от Сергея Давыдова об увольнении по собственному желанию поступило в муниципалитет утром 26 октября и его сразу же удовлетворили. Все это произошло на фоне скандала, сотрясающего Выборгский район.

- В настоящее время исполняющим обязанности главы администрации назначен заместитель главы администрации Андрей Ренжин, - сообщает пресс-служба МО «Выборгский район Ленинградской области».

Напомним, что 26 октября губернатор Ленобласти объявил о проведении совещания, посвященного ситуации в районе, в том числе после убийства местного депутата и бизнесмена Александра Петрова. Коммерсанта, более известного как отец экс-гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, 24 октября застрелил киллер.

А само преступление связывают с делом о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Выборга. В сам город Дрозденко также планирует приехать сегодня.