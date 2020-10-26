Ремонт на развязке КАД с Приморским шоссе перенесли ради транспортной связи с Кронштадтом

Перекрытие съезда на развязке КАД и Приморского шоссе перенесли на поздний срок. Фото: Яндекс. Карты

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга отменил закрытие одного из съездов развязки КАД с Приморским шоссе ради пассажиров автобусов, курсирующих до Кронштадта. Движение по участку трассы общественного транспорта должны были перекрыть на месяц ради покраски пилонов развязки.

- В связи с необходимостью разработки мероприятий по обеспечению устойчивого транспортного сообщения жителей Кронштадта со станциями метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» принято решение о переносе начала работ на более поздний срок, - сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Напомним, что с 26 октября по 1 ноября планировалось полностью закрыть разворот с Приморского шоссе на КАД в сторону Кронштадта, из-за чего транспорту пришлось бы делать петлю через ж/д переезд и поселок Александровская.