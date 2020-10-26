Более 52 килограммов ртути собрали в Санкт-Петербурге за неделю

Экологические аварийные службы за неделю в Петербурге вывезли 376 люминесцентных ламп / Фото: Смольный

За минувшую неделю с 19 по 25 октября 2020 года в аварийную экологическую службу Санкт-Петербурга поступило 250 обращений от горожан по вопросам экологической безопасности. В итоге было выполнено 39 выездов и плановые обследования после ликвидации аварий. Среди них на ртутные загрязнения и сбор ртутьсодержащих приборов совершено 35 выездов, а также 4 выезда на прочие загрязнения.

- Всего вывезено на утилизацию 52,7 кг ртутьсодержащих отходов и 376 люминесцентных ламп, - рассказали в Смольном.

В Петродворцовом районе благодаря местному жителю была найдена свалка бесхозных люминесцентных ламп в лесопарке. По прибытии на указанное место бригада экологической аварийной службы обнаружила на грунте целые и битые люминесцентные лампы. Общая площадь загрязнения составила около 8 "квадратов".

Также была очищено от нефтепленки река Охта в районе Ладожского парка и Ириновского моста, а также на Тярлевском ручье в поселке Тярлево.

В рамках регионального государственного экологического надзора Комитетом по природопользованию вынесено 14 постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 324 тысяч рублей.