Около 1,4 тысячи коммуналок расселят в Санкт-Петербурге в 2021 году

1,4 тысячу коммуналок расселят в Петербурге в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга запланировало в 2021 году расселить порядка 1,4 тысячи коммунальных квартир. Об этом в Смольном заявили в понедельник, 26 октября 2020 года. Отмечается, что благодаря этому свои жилищные условия улучшат 3,5 тысячи семей.

- Помощь в первую очередь надо оказывать тем, кто готов в короткие сроки решить свой жилищный вопрос. Городским очередникам зачастую не хватает средств на выкуп последних свободных комнат в коммуналке. Надо дать им возможность выкупить комнаты по льготной цене, - отметил Александр Беглов.

Губернатор считает, что нужно пересмотреть основания постановки на учет жителей коммунальных квартир. Помощь должны получать только самые социально незащищенные петербуржцы – льготники и малоимущие. Все эти меры позволят более эффективно использовать бюджетные средства, ускорить процесс расселения коммунальных квартир и сделать программу более адресной.

Также Беглов обратил внимание на то, чтобы после переезда одной семьи, в освободившиеся комнаты не заселями другую вместо того, чтобы продать метры оставшимся в квартире жильцам.