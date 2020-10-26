Стало известно, кто будет судить матч «Зенита» с «Боруссией»

Болельщики верят в "Зенит", но чтобы выиграть, одной веры мало. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

28 октября для петербургского «Зенита» настанет промежуточный «час икс». В среду сине-бело-голубые проведут выездной матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской «Боруссии». Поражение сделает положение петербуржцев критическим. Но результат игры еще неизвестен, а вот арбитр матча уже определен.

- Игру обслужит бригада арбитров из Нидерландов. Главный судья — 47-летний Бьорн Куйперс, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Помогать Куйперсу будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. На игре будет работать система «видеогол», главный арбитр VAR — Пол ван Букел.

Отметим, что Куйперс уже судил четыре еврокубковые игры «Зенита». Первые две закончились в пользу петербуржцев, а последние – проигрышем.

Напомним, что в первом туре, прошедшем 20 октября, «Зенит» дома уступил «Брюгге» 1:2 и попал под шквал критики от экспертов и болельщиков.