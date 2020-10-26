Смольный не будет отправлять школьников на удаленку и просит не верить фейкам

Новой удаленки в Петербурге не будет. Фото: Александра СУРИС

Власти Петербурга просят родителей школьников не верить слухам об отправке детей на удаленное обучение после осенних каникул. Слухи, подогреваемые «левым» распоряжением якобы Комитета по образованию, бродят по соцсетям.

- В социальных сетях распространилась недостоверная информация о переводе системы образования Санкт-Петербурга на дистанционный режим работы. Комитет по образованию напоминает, что занятия в петербургских школах возобновятся в очном режиме после окончания осенних каникул – 9 ноября, - сообщает пресс-служба Комобра.

Тот документ, который распространяется в Интернете, называют фейковым. Его сделали на основе реального распоряжения о дистанционке, но от 24 марта. Умельцы подправили даты, чтобы напугать родителей школьников новой «удаленкой».

А чтобы сомнений не возникало, чиновники просят черпать информацию только на официальных страницах Комитета по образованию.