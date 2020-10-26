В Петербурге отложили введение новой кадастровой оценки недвижимости

Вводить повышенную оценку недвижимости пока не будут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Санкт-Петербурга отложили введение новой кадастровой оценки недвижимости, что грозило собственникам повышением налоговых платежей. В Смольном посчитали, что денег на такие траты в условиях коронавируса нет ни у кого.

- Кадастровая стоимость недвижимости очень выросла, что влечет за собой рост налогов. В сегодняшней непростой экономической ситуации ни у бизнеса, ни у горожан нет лишних денег. Поэтому нельзя создавать дополнительную имущественную нагрузку, - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

По подсчетам властей города, введение новой кадастровой стоимости увеличило бы размер платежей в 1,5 раза. Таким образом бизнес получит поддержку объемом в 14 миллиардов рублей. По прежнему тарифу налоги посчитают и простым горожанам.

Но совсем отменять переоценку недвижимости никто е собираются. Ее проведут в 2022 и 2023 годах. К тому времени экономика должна восстановиться.