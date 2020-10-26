В память петербургских медиков, погибших от коронавируса, высадят аллею

Память погибших медиков увечат аллеей из кленов в Калининском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге увековечат память медработников, погибших при исполнении долга в результате заражения коронавирусной инфекцией. Во вторник, 27 октября, в честь врачей высадят аллею из кленов.

- В саду Прометей на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш состоится закладка Аллеи медиков в память о медицинских работниках, которые погибли в период пандемии, - сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Участники мероприятия, среди которых будут вице-губернатор Олег Эргашев, глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец а также, руководители больниц Петербурга, посадят 30 кленов и установят памятную табличку в честь врачей.

Напомним, что в Смольном также пообещали повесить памятные доски с именами врачей на зданиях медучреждений, где они работали, а также создать постоянный мемориал на основе народной «стены памяти».