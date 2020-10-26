Госпиталь в «Ленэкспо» начал прием пациентов с коронавирусом в лицензированном павильоне

Инфекционный стационар в "Ленэкспо" возобновил прием пациентов с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Временный госпиталь в «Ленэкспо» все же принял первых пациентов с коронавирусом текущей осенью. Напомним, обновленный стационар на бумаге открыли еще 12 октября, но в павильоны так никого и не госпитализировали. Оказалось, что это случилось из-за отсутствия медлицензии. Вдобавок Комздрав заверил, что «Ленэкспо» не задействовали благодаря достаточному числу свободных коек в других медучреждениях.

26 октября госпиталь встретил первых больных – со средней и тяжелой формой заболевания.

- Пациентов приняли павильоны 5 и 5А. Здесь есть 295 коек, в том числе 15 реанимационных мест с аппаратами ИВЛ. В павильоне размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород, - цитируют вице-губернатора Олега Эргашева в пресс-службе Смольного.

Добавим, что стационар разделили на три зоны для обозначения истории болезни. Помещения утеплили к холодам. Что касается работы других павильонов, то их задействуют при ухудшении эпидситуации.