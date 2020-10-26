Болельщиков «Зенита» не пустят на матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов

На гостевой матч "Зенита" с "Боруссией" пустят только фанатов немецкого клуба. Фото: Александр ГЛУЗ

Болельщиков «Зенита» не ждут на гостевом матче с «Боруссией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Дело в том, что немецкая сторона решила максимально обезопасить проведение ответственной игры в условиях крайне сложной эпидемиологической обстановки в городе Дортмунд.

- Местные власти приняли решение о допуске на стадион ограниченного числа зрителей – лишь 300 болельщиков дортмундского клуба. Гостевая квота не выделяется, болельщиков сине-бело-голубых на арену не допустят, - сообщили в пресс-службе «Зенита».

Напомним, петербургский клуб сенсационно проиграл в первом матче Лиги чемпионов бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2, что привело в гнев многих фанатов. А «Боруссия» уступила «Лацио». Сейчас у «Зенита» и дортмундской команды по ноль очков в турнирной таблице, так что битва условных аутсайдеров будет наиважнейшей в плане выхода в 1/8.