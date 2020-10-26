Беглов: «Смольный не ставит выбор между экономикой и здоровьем петербуржцев»

Губернатор Санкт-Петербурга заверил, что жизнь горожан всегда стоит на первом месте у властей при принятии новых мер безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил введение жесткого контроля за мерами безопасности по коронавирусу. Напомним, с 26 октября в городе гораздо жестче и чаще следят за «ковидными» стандартами как в магазинах и предприятиях, так и в общественном транспорте.

- Мы не выбираем между экономикой и здоровьем. Здоровье и жизнь петербуржцев всегда на первом месте. Нам сейчас крайне важно поддержать позитивные тренды. Необходимо обойтись без повторного локдауна и справиться с новым всплеском заболеваемости, - цитируют Александра Беглова по итогам еженедельного радиообращения.

Добавим, что журналисты «Комсомолки» побывали на всех рейдах по контролю за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественных местах и других важных составляющих стандарта безопасности, которые позволяют работать бизнесу. Без нарушителей и административных протоколов не обошлось.