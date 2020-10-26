Строители Красносельско-Калининской линии метро проложили тоннель к «Юго-Западной»

Строители Красносельско-Калининской линии метро дошли до будущей станции "Юго-Западной". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Строители Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена закончили проходку тоннеля тягово-понизительной подстанции. Таким образом, рабочие вышли на границу станции «Юго-Западной». В Смольном рассказали о конце важнейшего этапа прокладки новой ветки и подчеркнули, что на днях строители начнут проходить средний станционный тоннель.

- Работы начнутся с участка 15 метров, после чего строители смонтируют станционный тюбингоукладчик – именно при помощи него пройдут основную часть тоннеля. Из-за конструктивных особенностей станции и стесненных условий на начальном этапе отгрузка разработанного грунта будет производиться вручную, - передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что ввод станций «Юго-Западная» и «Путиловская» перенесли на 2023-й год. Все из-за недостаточного финансирования из бюджета.