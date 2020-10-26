Картель по санитарной уборке на 112 млн нашли в Санкт-Петербурге

УФАС выявило очередной картель в сфере благоустройства Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Антимонопольщики выявили картель на рынке уборки и санитарной очистки территорий нескольких районов Санкт-Петербурга. Подозрения пали на три компании, к которым ранее уже присмотрелись в природоохранной прокуратуре по заявлению депутата Госдумы. Как выяснили в УФАС, организации работали совместно в 14 закупках, нарушив закон о конкуренции. В итоге «в копилку» компаний упали 111,6 млн рублей

- ООО «Волна» и ООО «Восход», а также ООО «Восход» и ООО «Аврора» участвовали в закупках попарно. Также они составляли заявки на одном компьютере в одно и то же время и использовали единую инфраструктуру. Помимо этого заявки подавались синхронно и с минимальным снижением начальной цены контракта – от 0 до 1,5%, - рассказали в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Материалы дела тут же легли на стол природоохранной прокуратуры, а уже из надзорного ведомства их отправили в полицию из-за признаков уголовной статьи «Ограничение конкуренции». Виновным может грозить до трех лет лишения свободы.