Петербуржцы продолжают находить мертвых тюленей на берегу Финского залива

Очередного мертвого тюленя заметили на берегу Финского залива. Фото: vk.com/sealrescue

Петербуржцы вновь наткнулись на мертвого тюленя, которого прибило к берегу Финского залива. Об этом рассказали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Специалисты уже который раз за эту осень выехали на место происшествия, чтобы убрать тело ластоногого и вместе с этим взять пробы шерсти с его тела, чтобы провести химико-токсикологическое исследование.

Если вы нашли погибшего ластоногого, или он в беде, сообщите по номеру службы спасения тюленей 699-23-99. Фото: vk.com/sealrescue

По словам ветеринаров, обычно тела нерп и тюленей находят сразу со старта рыболовецкого промысла в том или ином районе.

- Как правило, они гибнут из-за того, что попадают внутрь сетей, а затем не могут всплыть для вдоха. В этом году все осмотренные нами тюлени – животные, которым уже несколько лет. Так что они не наши выпускники (реабилитационного центра – Прим.ред.) этого года. Хотя и наши от таких неприятностей не застрахованы, конечно. Попасть в орудия лова может любое неосторожное животное, - пишут сотрудники Фонда в своей группе во «Вконтакте».