Двухлетняя девочка пострадала в жестком ДТП микрофургона и «Пежо» в Санкт-Петербурге

Курьер на микрофургоне влетел в легковушку с маленьким ребенком в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП микрофургона службы доставки и «Пежо 207» произошло в Санкт-Петербурге. Все случилось на перекрестке Аннинского и Красносельского шоссе около 19:30. По предварительной информации, легковушка поворачивала налево, что не заметил мчащийся по встречной полосе курьер. К сожалению, без пострадавших не обошлось.

Пострадавшего в "Пежо" ребенка госпитализировали в больницу. Фото: vk.com/spb_today

- В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два пассажира автомобиля «Пежо» - мужчина, личность которого сейчас устанавливается, а также двухлетняя девочка. По решению медиков скорой помощи пострадавшего ребенка направили в медицинское учреждение с целью консультации, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места аварии, опубликованным в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», от сильного удара «Пежо» отлетело в кювет. Микрофургон же врезался в опору линии электропередачи.