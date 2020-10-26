Детский омбудсмен попросила петербургских школьников остаться дома во время длинных каникул

Анна Митянина обратилась к школьникам Санкт-Петербурга с просьбой отсидеться дома во время осенних двухнедельных каникул. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обратилась к городским школьникам с просьбой отсидеться преимущественно дома во время длинных каникул. Напомним, учащиеся средних образовательных учреждений вышли на двухнедельный отдых, с 26 октября по 8 ноября. По словам властей, это необходимо, чтобы прервать цепочку заражений коронавирусом или ОРВИ в классах.

- Дороги ребята, очень важно в эти дни не посещать места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, а также постараться отказаться от походов в кино, музеи, на экскурсии и в другие публичные места. Если будет необходимость выйти на улицу, то наденьте одноразовую медицинскую маску, соблюдайте соцдистанцию и чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком, - пишет Анна Митянина на своих страницах в различных соцсетях.

Напомним, что в последний день перед стартом осенних каникул на карантине находился 141 школьный класс. Это всего лишь 0,7% от общего числа классов в Санкт-Петербурге.