90% посетителей вокзалов Санкт-Петербурга соблюдают масочный режим

"Надзорный патруль" рассказал о масочных рейдах по вокзалам Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

90 процентов посетителей Балтийского, Витебского и Финляндского вокзалов соблюдают масочный режим осенью 2020 года. Об этом отчитались в пресс-службе АО «СЗППК». С нарушителями всегда ведут профилактическую беседу. Самым злостным ковид-диссидентам «вручают» административный протокол. Также полицейские и сотрудники Роспотребнадзора заглядывают и в электрички.

- К примеру, во время проверки пригородных поездов сообщением «Санкт-Петербург – Луга – Санкт-Петербург» выявлено 15 административных правонарушений. Следующие рейды по контролю масочного режима пройдут также 28 октября на Московском вокзале и 30 октября на Ладожском вокзале, - рассказали в пресс-службе АО «СЗППК».

Напомним, что с 26 октября в Санкт-Петербурге усилили контроль за соблюдением «коронавирусных» мер безопасности в общественных местах. В Смольном уже успели положительно оценить результаты жестких рейдов.