Форвард СКА Антон Бурдасов: «После коронавируса мы все задыхались и не могли сделать лишний шаг»

Нападающий СКА Антон Бурдасов рассказал о тяжелом восстановлении после коронавируса. Фото: пресс-служба СКА

Нападающий СКА Антон Бурдасов после победного матча над «Авангардом» со счетом 5:2 признался, что многим хоккеистам из основного состава армейцев, переболевших коронавирусом, пришлось тяжело в восстановлении.

- Мы очень большой фундамент заложили летом, большую работу проделали. Давненько я так не тренировался. Это дает сейчас свои плоды. После коронавируса у нас у всех хорошие кондиции, но, выходя на лед, все задыхались и не могли сделать лишний шаг. Сейчас это отступило, все ребята продышались. Думаю, все, кто болел ковидом, потом вплоть до 1,5 месяцев могут заметить, что по медицинским показателям у них все хорошо, но дышать тяжеловато все равно, - рассказал Бурдасов после победы над «Авангардом» в регулярке КХЛ.

Добавим, что в регулярном чемпионате СКА пока что находится на 8 месте, набрав 25 очков. На первом месте сейчас ЦСКА с 34 баллами. Часть очков петербургские армейцы потеряли, когда в основном составе команды была сплошь молодежь из-за вспышки коронавируса у старожилов.