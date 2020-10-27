Полиция разыскивает водителя «Форда», устроившего лобовое ДТП с «Хендаем» в Ленобласти

Водитель "Форда" устроил лобовое ДТП с "Хендаем" рядом со Всеволожском и скрылся. Фото: vk.com/spb_today

Водитель «Форда Фокус» устроил жуткое лобовое ДТП с «Хендаем» на трассе «Кола» в Ленобласти. Авария произошла на 23-м километре дороги у съезда в сторону Всеволожска. По предварительной информации, неизвестный мужчина, управляя «Фокусом», выехал на встречную полосу движения и на скорости врезался в «Хендай Солярис». От удара иномарки разлетелись по разным концам дорожных полос. Водитель «Форда» понял, что пахнет жареным и пустился в бега.

Полиция ищет предполагаемого виновника аварии, сбежавшего с места. Фото: vk.com/spb_today

- В результате ДТП пострадал 26-летний водитель «Хендая Солярис». Медики скорой помощи диагностировали у него тяжелые травмы. Сейчас он в больнице. Пассажир «Соляриса» получил легкий вред здоровья. По факту аварии проводится проверка, ведутся поиски скрывшегося с места ДТП водителя «Форда», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, у «Форда» схожие повреждения, что и у «Соляриса». Возможно, сбежавший водитель тоже получил травмы.